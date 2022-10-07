إصابة 5 أشخاص في حادثين بالمنيا.. انقلاب سيارة ربع نقل و«موتوسيكل»

أصيب 5 أشخاص، في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، إذ انقلبت سيارة نقل بالوصلة المؤدية للطريق الصحراوي أمام مركز سمالوط، و«موتوسيكل» بالطريق الزراعي السريع بمركز أبو قرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة المؤدية للطريق الصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة المؤدية للطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل البستان بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من: مصطفى رمضان، 23 عاما، تباع، باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالضلوع والساق، ومصطفى محمود، سائق، باشتباه كسر بالساق، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

انقلاب «موتوسيكل» بالطريق الزراعي بأبو قرقاص

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بانقلاب «موتوسيكل» بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي «مصر- أسوان»، أمام عزبة عطية التابعة لمجلس قروي أبيوها، بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة كل من: حميدة محمد 70 عاما، عبدالعزيز تلاوي 20 عاما، ربيع علي 42 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية منسافيس، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.