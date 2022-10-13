مدير الكلية البحرية: نقبل طلابا من كل بيت في مصر وكل فئات الشعب

أكد اللواء بحرى أركان حرب محمود فوزى، مدير الكلية البحرية، أن التميز فى الاختبارات التفضيلية للالتحاق بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، التى تضم كليات كل من الحربية والجوية والبحرية والدفاع الجوى، هو المقياس والمعيار الوحيد لدخول الكليات العسكرية، مثل الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية وغيرها.

وأضاف مدير الكلية البحرية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الكليات العسكرية «بتاخد طلاب من كل بيت فى مصر.. وكل فئات الشعب المصرى»، مؤكداً أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يؤكدان دوماً أن المعيار الوحيد للالتحاق بالكليات العسكرية هو تميز الطالب فى الاختبارات.

وكشف عن تنفيذ رقمنة منظومة التعليم فى الكلية البحرية، لتعتمد على مبدأ التفاعلية، سواء فى المواد الدراسية أو الاختبارات والتقييم، حيث يبذل الطالب فى الكلية جهداً لتعلم كل ما هو جديد، مع الحرص الكامل على توفير مراجع بحثية.

وأضاف مدير الكلية البحرية، فى تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش حفل تخرج الكليات العسكرية أن الكلية توفر أكثر من 600 ألف كتاب رقمى فى مكتبتها، لإثراء الوعى الفكرى للطلاب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومنشآت أخرى.

وأوضح اللواء محمود فوزى أن الطالب فور دخوله للكلية الحربية يتم تأهيله للانتقال من الحياة المدنية إلى «العسكرية» فى أول 45 يوماً من الالتحاق بها، ثم يخضع لـ45 يوماً أخرى للإعداد والتأهيل أيضاً فى الكلية البحرية، ويخضع الطالب لدراسة نظرية وعملية، فى تخصصات ملاحة وأسلحة تحت المياه والإشارة وغيرها.

وشدد مدير الكلية البحرية على الحرص على تدريب طلاب الكلية على وحدات حديثة، للتعرف على مسرح العمليات البحرية، سواء فى البحر الأحمر، أو البحر المتوسط، والتعرف على الجزر والمناطق الحاكمة، كما يشارك الطلاب فى التدريبات المشتركة التى يجريها رجال قواتنا البحرية مع زيارة كليات بحرية مماثلة، حيث يتم التدريب مع الأكاديميات المماثلة.

وأشار إلى مشاركة الطلاب فى المعسكرات الخارجية طبقاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للتدريبات المشتركة، حيث يحضر النشاط التدريبى فى البحر، وينفذ مرتين خلال السنوات الدراسية، مشيراً إلى أن الطالب يطّلع خلال التدريبات على الوحدات المختلفة الحديثة، ويكتسب مهارات كبيرة خلال التدريب مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأوضح أن الطالب فى الكلية البحرية يتدرب على المحاكى للمعدة التى سيستخدمها، حيث يجرى التدريب على أحدث الوحدات البحرية، وأحدث تكنولوجيا.

وأشار إلى أن طالب الكلية البحرية سيدرس أيضاً دراسة مدنية، إضافة للدراسة العسكرية، حيث سيتم تأهيله ببكالوريوس العلوم السياسية إضافة للعلوم العسكرية، والعلوم البحرية.

وأكد اللواء محمود فوزى أنه يجرى التطوير بشكل مستمر داخل الكلية البحرية، لتواكب أحدث المعدات البحرية التى تنضم للخدمة فى صفوف «وحوش البحر».

وأوضح أن شروط التحاق الطلاب الجدد فى الكلية البحرية، تتضمن نفس شروط الكليات العسكرية الأخرى، لكن يجب أن يجيد الطالب السباحة.