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الأول على الكليات العسكرية: سنحمي مصر وشعبها حتى آخر قطرة دم في أجسادنا

كتب:

محمد مجدى
09:02 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
ملازم مقاتل تحت الاختبار مروان سمير

ملازم مقاتل تحت الاختبار مروان سمير

أكد ملازم مقاتل تحت الاختبار مروان سمير رمضان، الأول على الكلية الحربية وعلى الكليات العسكرية هذا العام، أن الدفعة الجديدة من المقاتلين المنضمين للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة تم تأهيلها وتدريبها على أعلى مستوى، لتكون قادرة على الحفاظ على أمن مصر القومي ضد أى تهديدات قد تستهدفه، مؤكدًا أنهم امتداد لأجيال طويلة واصلت الليل بالنهار لحماية أمن مصر وشعبها ممن قد تسوِّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، وإلى نص الحوار:

ما شعورك وأنت الأول على دفعة من خيرة الضباط الجدد المنضمين للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة؟

- أشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز والتقدير لهذا الشرف الكبير الذى تحقَّق بالعمل والسهر والكد والجهد والاطلاع على كل ما هو جديد، لكى أنال شرف أن أكون ضابطًا مقاتلًا في صفوف الجيش المصرى الباسل، وزادنى الأمر شرفًا بأن أصبح الأول على الكليات العسكرية هذا العام، وهو شرف وفخر كبير للغاية أحمد الله عليه.

وكيف نجحت في أن تصبح الأول على الكلية الحربية والكليات العسكرية؟

- هذا الأمر تحقق عبر العمل على نفسى، واستغلال كل دقيقة في تطوير مهاراتى وقدراتى حتى أكون على قدر المسئولية التى ستوكل على عاتقى بعد تخرجى في الكلية الحربية كملازم مقاتل، فضلًا عن الدعم الكبير وغير المحدود من إدارة الكلية الحربية لتطوير مهاراتنا وقدراتنا، ولا أنسى أبدًا دعاء والدتى لى لكى أحقق ما أتمناه، بأن أكون ضابطًا مقاتلًا، أسهر على حماية أمن الوطن واستقراره، وأكون رفقة رجالى وزملائى بالمرصاد لمن تسوِّل له نفسه المساس بأمن مصر القومى.

وهل اختلف منظورك لقضايا وموضوعات كثيرة بعد الدراسة في «مصنع الرجال»؟

- بالتأكيد، حتى إن أهالينا وأصدقاءنا يلاحظون أننا نتغير تمامًا بعد الالتحاق بالكلية الحربية.

وما تقييمك للدفعة الجديدة من خريجي الكليات العسكرية؟

- الحقيقة أن الدفعة الجديدة هى دفعة من الضباط المقاتلين على أعلى مستوى من الوعى، والكفاءة القتالية، ونحن امتداد لأجيال واصلت الليل بالنهار للحفاظ على أمن مصر القومى، وأؤكد أننا قادرون على تنفيذ أى مهام قد توكل إلينا، فنحن قادرون على حماية أمن مصر واستقرارها، حتى آخر نقطة دم في أجسادنا، ورغبتى الأولى هى أن أخدم في شبه جزيرة سيناء، فهو شرف وفخر كبير أتمنى أن أناله.

نشر الوعي

الحقيقة أن قيادة الكلية تولى قضية الوعى اهتمامًا كبيرًا جدًا، فهناك محاضرون يقدمون لنا محاضرات ويخوضون معنا نقاشًا في جميع المجالات لزيادة الوعى، وتحرص قيادة الكلية على متابعتنا لكل ما هو جديد في العالم، ومعرفة المستجدات العالمية أولًا بأول، وذلك كله بهدف تخريج ضابط مثقف واعٍ.

 

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