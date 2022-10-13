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وظائف خالية في قنا براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.. مواعيد وشروط التقديم

كتب:

شيماء دراز
08:48 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
توضيحية

توضيحية

أعلنت محافظة قنا، عن توفر عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين للمؤهلات المتوسطة والعليا، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه على أن يتراوح السن من 20 عاما حتى 45 عاما، بخبرة ودون ويمكن التقديم يدويا.

وظائف لـ50 عامل نظافة بمستشفى قنا العام

أعلنت شركة أمن عن حاجتها إلى 50 عاملا من الجنسين للعمل بمستشفى قنا العام للجنسين من الذكور والإناث بداية من 20 عاما حتى 45 عاما، مؤهل متوسط على أن يقدم  للتعيين صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وموقف التجنيد للذكور يدويا بمكتب تشغيل الشباب بالطابق الخامس بديوان عام محافظة قنا بداية من يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقا للمؤهل والخبرة.

4 مهندسين فلزات بنجع حمادي

كما أعلنت شركة للخدمات العامة عن حاجتها إلى 4 مهندسين فلزات من سن 23 عاما حتى 40 عاما، بخبرة وبدون براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، يمكن التقديم على عنوان 3 شارع مجمع حمادي بمحافظة قنا.

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بقلم شيماء دراز