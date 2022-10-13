وظائف خالية في البنوك المصرية 2022.. الشروط وكيفية التقديم

للخريجين وذوي الخبرات الراغبين في الالتحاق بالقطاع المصرفي والعمل في البنوك المصرية، يمكن الآن الانضمام إلى فريق العمل ببنكي HSBC وميد بنك، حيث يبحث كل من البنكين عن عاملين.

ويشترط كل من البنكين، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، مع ضرورة تقديم الإثباتات الدالة على ذلك.

وظائف ميد بنك 2022

يبحث ميد بنك عن حاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو الهندسة أو الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة، للعمل لديه، مشترطاً أن يكون المتقدم لديه إجادة للغتين الإنجليزية والعربية، مع 4 سنوات خبرة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وامتلاك المعرفة بالمنتجات والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأحدث اتجاهات السوق بالإضافة إلى لوائح البنك المركزي المصري.

شروط شغل الوظائف

واشترط ميد بنك، إثبات القدرة على المهارات التحليلية والمالية والفهم الكامل لممارسات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإثبات مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار في المواقف المعقدة، مع امتلاك مهارات العرض والتواصل والتفاوض.

ويشير ميد بنك، إلى أنه بالإمكان للمرشحين المهتمين إرسال سيرهم الذاتية المحدثة على Recruitment@midbank.com.eg، مع ضرورة ذكر المسمى الوظيفي ورمز الوظيفة في موضوع البريد الإلكتروني.

وظائف بنك HSBC

من بين الوظائف المتاحة في القطاع المصرفي المصري، ما يقدمه بنك HSBC الذي يبحث عن نائب لقائد مركز التميز للمخاطر والامتثال بالقاهرة، بدوام كامل، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقديم للوظيفة هو 19 أكتوبر الجاري، ويمكن التقديم وملء الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.