خالد سليم يواصل تصوير مشاهده بمسلسل «عودة البارون».. يعرض في رمضان

يواصل الفنان خالد سليم تصوير مشاهد مسلسله الجديد «عودة البارون» الذي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

«سليم» أشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى الاقتراب من انتهاء تصوير مشاهده في القاهرة وذلك قبل السفر مع فريق عمل المسلسل إلى دولة تركيا لتصوير باقي مشاهد العمل.

خالد سليم: أجسد دور شخصية ريان عزام الرشيدي

وعن دوره في المسلسل، أوضح أنه يجسد دور شخصية «ريان» ابن عزام الرشيدي والذي يجسد شخصيته الفنان الكبير حسين فهمي، في العمل الذي يخوض سباق الدراما التلفزيونية الدرامية ذات 15 حلقة لأول مرة.

مسلسل «عودة البارون» يتضمن مشاركات عربية متعددة فهو من بطولة حسين فهمي خالد سليم، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم من مصر، أما من دولة الأردن فيشارك كلا من ميس حمدان وساري أسعد، وعبد الرحمن خصر وربيع زيتون، ومن لبنان تشارك رزان مغربي وآلان الزغبي، ومن سوريا كاترين على، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.

«عودة البارون» من بطولة حسين فهمي

وتدور قصة العمل حول رجل أعمال يعود من الخارج، ويقرر استثمار أمواله في فتح فندقه المهجور من خلال 5 شباب، يحقق لهم أحلامهم فيدخل في صراعات وصدامات متعددة.