خالد سليم: أجسد دور ريان عزام الرشيدي في مسلسل عودة البارون

يعود الفنان خالد سليم لعالم الدراما التليفزيونية من جديد بعد فترة من الغياب، بالمشاركة في مسلسل عودة البارون، الذي استؤنف تصويره من جديد، خلال الفترة الحالية.

عودة البارون من تأليف وإخراج سامر خضر

وقال خالد سليم، لـ«الوطن»، إنّه سيجسد في المسلسل شخصية ريان عزام الرشيدي، والتي سيكون لها دور محوري في أحداث المسلسل الذي لا يستطيع حاليا البوح عن تفاصيله.

مسلسل «عودة البارون»، قصة وحوار وإخراج الأردني سامر خضر، ويشارك في بطولة مسلسل «عودة البارون»، بجانب حسين فهمي، عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي

وتدور أحداث مسلسل «عودة البارون» عن أفرادٍ يعيشون في الماضي، وما زالوا غير قادرين على التأقلم مع الوقت الحاضر بعد 30 عامًا من النجاح في الماضي وعلى رأسهم عزام الرشيدي شخصية الفنان حسين فهمي، الذي يعد والد الفنان خالد سليم في المسلسل.

حسين فهمي بطل مسلسل عودة البارون

وتستكمل الأحداث بعودة عزام الرشيدي إلى مصر بعد غربة طويلة؛ ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، لكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن» من جديد.

وخلال رحلته في الحياة يتعرف على 5 أفراد جدد من الشباب يطلب منهم العمل معه في الفندق وهم «رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف»، ويقدمون أفكارًا جديدة تقلب أحداث العمل.