محافظ الغربية يطمئن على سير الامتحانات في المحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بمدارس المحلة الكبرى، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتابع محافظ الغربية أداء طلاب الصف الثاني الإعدادي لمادة اللغة العربية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية، إلى جانب أداء طلاب الصف الخامس الابتدائي لمادة العلوم بمدرستي عبدالرحمن بن عوف الرسمية للغات ومدرسة ناصر الابتدائية.

محافظ الغربية يشيد باتباع الإجراءات الاحترازية

وأشاد المحافظ باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وعلاء النمر رئيس حي أول المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.