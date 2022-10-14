المتهم بالتعدي على حماه خلال مشاجرة مع زوجته يعترف: «تعبت منه»

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية إصابة والد زوجته بالغربية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالرأس أثناء إنقاذ ابنته من بطش زوجها.

«فيه خلافات مع مراتي من زمان وحمايا في كل مرة بيغلط كتير وقولت له مرات كتير بلاش الغلط، وفي آخر مرة ضربته عشان تعبت منه من بنته كمان».. بهذه الكلمات برر المتهم بالشروع في قتل حماه جريمته أمام النيابة العامة، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل سمسار عقارات يقيم بمنطقة المحلة محافظة الغربية، والمجني عليه والد زوجته المقيم بذات الناحية نشبت بينهما مشاجرة عقب حدوث مشادة كلامية على أثر خلافات عائلية بين المتهم وزوجته «ابنة المجني عليه» التي تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة وذكر أن الخلاف الأخير بينهما تدخل والد زوجته للدفاع عن ابنته فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح قطعي الرأس.

عقوبة الشروع في القتل

وشرح المحامي محمود عبدالله في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الشروع في القتل وفق قانون العقوبات 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ويعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا».

القبض على المتهم بطعن حماه

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فديو عبر فيس بوك متضمنا تضرر أحد الأشخاص من تعدي زوج ابنته عليه باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابته بمحافظة الغربية، جاء ذلك عندما تلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغا من المجني عليه يفيد اتهامه لزوج ابنته بالتعدي عليه بسكين محدثا إصابته انتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الحادث وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.