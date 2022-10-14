اليوم.. اتحاد المهن الطبية يدعو لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة

دعا مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المقرر انعقادها اليوم الجمعة، الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة 42 ش قصر العيني – القاهرة.

جدول الأعمال

وحدد مجلس اتحاد المهن الطبية جدول الأعمال للنظر فيه والتصوير عليه كالتالي:

- تقرير الأميـن العـام - تقرير أمين الصندوق

- عرض ميزانيـة ٢٠١٩م

- الموازنة التقديرية لعام 2022م

- عرض أنشطـة الاتحاد التي قام بها المجلس من 2020م إلى 2022م

- مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبيـة

- آخر مستجدات قضيـة شـركة الاتحاد للثروة الحيوانيـة

- عدم تمويل الاتحاد للأنشطة الترفيهية من صندوق المعاشات

- تشكيل مجلس أمناء الاستثمار لتحديد مجالات الاستثمار الأمنـة

- وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحـاد

- التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة

- عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحـه الاتحاد، أجـر عنـد توليهم أي مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد

- إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الديون المتأخـرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.

وفي سياق متصل طالب عدد من أعضاء اتحاد المهن الطبية، بالإعلان عن تضامن الحضور مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وإجراء الانتخابات بها في أسرع وقت، وتأجيل البنود الخمس الأولى في جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية القادمة التي أعلن عن عقدها سابقا في ديسمبر المقبل.