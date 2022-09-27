اتحاد المهن الطبية يقرر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية 14 أكتوبر

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 14 أكتوبر المقبل.

مشروع العلاج

وأكد «حمزة»، أن المجلس رفض إقرار أي زيادة في قيمة الاشتراكات بمشروع العلاج للأعضاء وأسرهم، على أن تكون بنفس قيمة الاشتراك القديم لعام 2022، لافتا إلى أنه بناءا على ذلك تم الاحتفاظ بقيمة الحد الأقصى للمشتركين بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم والمُقدرة بـ45 ألف جنيه، بدلا من 50 ألفا، والتي كان قد صدر قرار مجلس بها فى ضوء زيادة الاشتراكات بالمشروع.

واقترح الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تشكيل لجنة استشارية من الأطباء تضم مجموعة من التخصصات المختلفة، ولجنة لتسعير الخدمات الطبية بمشروع العلاج.

اقتراح بإعداد فئات تعاقدية

وأشار الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه اعترض خلال الاجتماع على زيادة قيم الاشتراكات، وطالب بتثبيتها وفقا للقيم المعمول بها عام 2022، واقترح عمل فئات تعاقدية عند التعاقد مع المؤسسات العلاجية وتصنيف التعاقد لفئات من حيث الخدمات المُقدمة والإقامة وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.

وأوضح الدكتور عمرو الجمهوري، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن قرار تقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية لتُعقد فى 14 أكتوبر 2022، بدلا من ديسمبر 2022، طُرح في ضوء الطلب الذي تقدم به الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء، والذي تضمن عقد الجمعية العمومية غير العادية في يوم جمعة، خلال الشهر المقبل.

وذكر «الجمهوري»، أن مجلس الاتحاد ناقش الطلب خلال اجتماعه اليوم، وبناءا عليه تمت الموافقة لعقد العمومية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها وجدول الأعمال فى الجرائد الرسمية الأسبوع المقبل.

وأوضح، أن رفض زيادة اشتراكات مشروع العلاج لعام 2023، جاء تماشيا مع نبض أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابات الأربعة «الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين».