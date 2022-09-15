اتحاد المهن الطبية يقرر الدعوة لجمعية عمومية 3 ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء الاتحاد من نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، يوم السبت 3 ديسمبر 2022.

يأتي ذلك وذلك بعد مراجعة الطلب الـذي تـقـدم بـه عـدد مـن أعضـاء الجمعية العموميـة لاتحاد نقابات المهـن الطبيـة لعـقـد جمعيـة عموميـة غيرعادية للاتحـاد، طبقا للقانون رقـم 13 لسـنة 1983 الخاص بإنشـاء اتحـاد نـقـابـات المهـن الطبية، وبيان عدم استيفاء الطلب المقـدم للشـروط المطلوبـة قانونا لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية.

أوضح أن الاتحاد راجع الموقعيـن عـلى الكشـوف مـن كـل نـقابـة والمسـددين للاشتراكات، واتضح ما يلي:

1- عـدد أعضـاء نقابـة الأطبـاء البشـريين المـدرج أسـماؤهم بالكشـوف المسـلمة 296 عضـوا والموقعيـن علـى الكشـوف 187 عضـوا، منهـم 167 عضـوا مـسـددين للاشـتراك ليصبـح إجمالي الأسـماء الصحيحـة الذيـن يـحـق لـهـم طـلـب عـقـد جمعيـة عموميـة غيـر عاديـة 167 عضـوا، حيث لابـد مـن قـيـام كل عضـو بـسـداد اشتراك آخـر سـنة، طبقـا للقانون عام 2021 - ليكون له حق حضور الجمعية العمومية.

عـدد أعضـاء نقابـة الأطباء البيطريين المـدرج أسـماؤهم بالكشـوف

2- عـدد أعضاء نقابـة الأطباء البيطريين المـدرج أسـماؤهم بالكشـوف المسلمة 244عضـوا، والموقعيـن عـلـى الـكشـوف 226 عضـوا منهــم 193 عضـوا مسـددين الاشـتراك ليصبـح إجمالي الأسـماء الصحيحة الـذيـن يـحق لهم طـلـب عـقـد جمعية عمومية غـيـر عادية 193 عضوا.

3- عــدد أعـضـاء نقابـة أطبـاء الأسنـان المدرج أسماؤهم بالكشـوف المسلمة 183 عضوا، والموقعين على الكشوف 77 عضوا منهـم 58 عضوا، ليصبح إجمالي الأسماء الصحيحة الذين يحق لهم المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية 58 عضوا.

4- عـدد أعضـاء نقابة الصيادلة المدرج أسـماؤهم بالكشوف المسلمة 308 عضـوا، والموقعيـن عـلى الكشـوف 63 عضـوا منهـم 40 عضوا، ليصبـح إجمالي الأسماء الصحيحة الذين يحق لهم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية 40 عضوا.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن إجمالي الأعـداد المذكـورة في الطـلـب المســلم يبلـغ 1010 عضوا، إلا أنـه بالحصر تبين أن صحته 1031 عضوا، ما يعني عـدم اكتمال النصاب المطلوب قـانونا وقـدره 75 عضـوا في كل من نقابتي أطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة.