لأعضاء اتحاد المهن الطبية.. تعرف على إجراءات وموعد تحديث البيانات

قال اتحاد نقابات المهن الطبية، إن استمرارية صرف المعاشات لأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، يتطلب إجراء تحديث للبيانات كل عامين للأعضاء لضمان استمرار بقاء العضو على قيد الحياة، وللأسر كل عام نظر لتغير وضع الأبناء سواء بتخرج الأبن أو زواج البنات، أو زواج الأرملة نفسها.

إجراءات التحديث

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، أن إجراءات التحديث هي:

(1) الأعضاء:

- الحضور شخصيا أو حضور أحد الأبناء شريطة أن يكون عضوا بأحد النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد، ويتم الاعتداد بالتوكيل حال عدم مرور 5 سنوات على تاريخ إصداره وليس تاريخ تجديده.

- صورة البطاقة.

- رقم الحساب البنكي «بالنسبة للأعضاء الذين يصرفون معاشاتهم من البنك الأهلي فقط، الذين يقل عدد أرقام الحساب عن 19 رقم، نظرا لتغيير أرقام حسابات عملاء البنك من 11 إلى 19 رقم بداية من 2017»، الذي يمنع تحويل المعاش من الاتحاد على رقم المعاش القديم في الوقت الحالي.

- شهادة التحركات وفقا لنص اللائحة في المادة 3 فقرة (د) على: «ضرورة الإقامة المنتظمة في مصر التي لا يتخللها فترات وجود بالخارج، مدة تزيد عن خمس سنوات منتظمة» كشرط من شروط استمرار صرف المعاش.

إجراءات التحديث للأسر

(2) الأسر:

أ‌- الأرملة «بعد انتهاء عدتها»:

- إقرار شهر عقاري في حال أن الطبيب توفى والزوجة تحت سن الـ60، ويتم تقديمه مره واحدة في حال الالتزام بالصيغة الحديثة والتي تنص على أن تتعهد الأرملة بإبلاغ لاتحاد المهن الطبية في حال حدوث أى تغيير فى الحالة الاجتماعية الخاصة بها.

- صورة البطاقة.

- رقم الحساب البنكي: ويمكن الحصول عليه من خلال إيداع أي مبلغ بسيط ولو 100 جنيه في الحساب، أو أي مراسلة رسمية من البنك.

ب‌- الأبناء الذكور:

- نص القانون على أنه يتم صرف المعاشات لهم لحين التخرج أو بلوغ 26 عام أيهما أقرب، في حال كان مؤهل عالي، أما إذا كان مؤهل غير عالي يتم وقف المعاش له مع بلوغه 21 عام، ويتم تقديم:

- صورة البطاقة.

- صورة أصل قيد دراسي أثناء التقديم لأول مرة، وأصل القيد الدراسي عند التحديث للبيانات.

الأبناء الإناث لا يحق لهم صرف المعاش

ج‌- الأبناء الإناث:

- لا يحق لهم صرف المعاشات فى حالة الزواج أو العمل، وطوال فترة دراستهم يتم تقديم كود الدراسة، وبعد التخرج يتم تقديم إقرار الزواج والعمل سنويا، وبرينت تأمينات لإثبات عدم عملها فى القطاع الخاص أو الحكومي، ويتم تقسيم البنات إلى 3 شرائح:

1- آنسة: القانون ينص على أنه إذا سبق لها العمل لا يحق لها صرف المعاش، وبالتالي لا بد من تقديم بيان مدة تأمينية للتأكد من استحقاقها الصرف.

2- المطلقة: يتم تقديم إقرار شهر عقاري سنويا، وبرينت تأمينات للتأكد من عدم عملها في الوقت الحالي.

3- الأرملة: اشترط قانون الاتحاد لاستحقاقها المعاشات، ألا تكون تحصل على ضعف نصابها من الاتحاد، كمعاش عن أى شخص من الخارج سواء زوجها المتوفى أو غيره، حيث تحصل فى هذه الحالة من الاتحاد 500 جنيه شهريا، فإذن كانت تحصل على معاش من الخارج أكثر من 1000 جنيه لا تستحق المعاش في هذه الحالة، وتتقدم بإقرار شهر عقاري متضمنا تعهد بإبلاغ الاتحاد في حال حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية الخاصة بها.

ويمكن اتصال الأعضاء على الخط الساخن الخاص بالاتحاد، رقم: 15603 للاستعلام عن وضع العضو من تحديث البيانات، علما بأن التحديث مستمر طوال العام ويتم من خلال مقر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين» بكافة المحافظات.