برومو لقناة «القاهرة الإخبارية» قبل انطلاقها.. مراسلون من كل عواصم العالم

نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطع فيديو برومو لقناة «القاهرة الإخبارية»، المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الفيديو مراسلي القناة من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسيل التي تحتوي على مقر الاتحاد الأوربي ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والعاصمة الألمانية برلين، وتونس والعاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن ومدينة مارسيليا الفرنسية والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة.

مراسلون في أغلب دول العالم

كما استعرض البرومو مراسلي قناة القاهرة الإخبارية من مدينة بنيغازي الليبية والعاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة السودانية الخرطوم.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.