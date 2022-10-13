تعرف على تردد قناة القاهرة الإخبارية.. تنطلق في نوفمبر

طرح الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إعلانا ترويجيا جديدا لقناة «القناة الإخبارية»، المُقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تحمل قناة القاهرة الإخبارية، شعار «عاصمة الخبر»، فيما تُبث على تردد 11747 عمودي.

قناة القاهرة الإخبارية تضم عددا كبيرا من مذيعي الأخبار

وتضم قناة القاهرة الإخبارية، عددا كبيرا من مذيعي الأخبار ومقدمي البرامج، أبرزهم عادل حمودة، وجمال عنايت، وحساني بشير، وغيرهم.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».