انضمام جمال عنايت وعادل حمودة لقناة القاهرة الإخبارية

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انضمام الإعلامي جمال عنايت، والإعلامي عادل حمودة، إلى قناة «القاهرة الإخبارية»، المُقرر انطلاقها بالتزامن مع مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وقال أحمد الطاهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأستاذ الكبير جمال عنايت.. قريبًا على القاهرة الاخبارية»، كما قال في منشور آخر: «الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عادل حمودة.. قريبا على القاهرة الإخبارية»

البرومو الدعائي الأول لقناة القاهرة الإخبارية

وكان أحمد الطاهري، كشف عبر حسابه على فيس بوك، عن الإعلان الدعائي لقناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

وأظهر البرومو عواصم المنطقة العربية كافة، إلى جانب الدول الخليجية والأفريقية، في إشارة إلى رصد أبرز الأخبار والأحداث التي تشهدها المنطقة كافة.

إطلاق قناة «إكسترا لايف» قريبا

وكان أحمد الطاهري، أعلن إطلاق قناة «إكسترا لايف» قريبا، عبر حسابه على فيس بوك.

ومؤخرا، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين «قطاع أخبار المتحدة» أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، والمقرر أن يضم 4 قنوات، منها 3 جديدة، وهي «قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وقناة إقليمية تحمل اسم (القاهرة الإخبارية)، وقناة (إكسترا الحدث) إلى جانب تطوير قناة إكسترا نيوز».