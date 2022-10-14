عمر كمال: «نفسي أقف جنب شيرين.. وكنت بحب التريند بس ربنا هداني»

أكد الفنان عمر كمال أنه يفضل عمل أغاني «دويتو» مع الشخصيات الشعبية، ضاربًا المثل بأحمد شيبة، مؤكدًا وجود مشروع أغنية دويتو مع الفنان أحمد عدوية، لافتًا إلى أنه يتمنى تقديم دويتو مع الفنانة شيرين عبدالوهاب مضيفًا: «أنا نفسي أعمل حاجة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بحبها جدًا وبحب صوتها جدًا ونفسي في يوم من الأيام أقف جنبها».

عمر كمال: هناك أغاني بعتبر أنها ليست إضافة فنية لي

وأوضح عمر كمال خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك أغاني يعتبر أنها ليست إضافة فنية له، لافتًا إلى أنه لم يندم عليها ولكن يعتبرها ليست إضافة مثل الأغنية التي قدمها مع كوكسال بابا.

عمر كمال: «مبقتش بعمل مشاكل»

وأشار عمر كمال أنه كان يحب أن يكون «تريند»: «كنت بحب التريند بس ربنا هداني ومبقتش بعمل مشاكل وبعقل وبقيت بحس إن موضوع التريند مش هيفيدك بحاجة لإني لما بدخل فرح بدخل بشغلي مش التريند»، معتبرًا أنه يحب أن يكون تريند بأعماله الفنية: «ده بيعيش مع الناس والناس هتحترمني أكتر».