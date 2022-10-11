عمرو مصطفى يفتح «صفحة جديدة» مع عمرو دياب: قامة كبيرة علمتنا الكثير

هنأ الملحن عمرو مصطفى، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ61، رغم خصامهما خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: «العمر يجري سريعًا ولن تبقي غير السيرة العطرة، وداعًا لأي مشكلة مع أي إنسان».

نحن قدوة للأجيال القادمة

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «وداعًا لأي مشكلة مع أي شخص، وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عشرة ونحن قدوة للأجيال القادمة».

عمرو دياب ومحمد منير قامات كبيرة في الموسيقى

وتابع عمرو مصطفى: «صنعنا تاريخًا مشرفًا من الموسيقى، أتمنى أن تستمتع به الأجيال القادمة دون أي شوائب، نحن ننشر السعادة، أتمنى أن يظل في ذهن المستمع هذا الإنتاج الموسيقي دون ربطه بأي صراعات أو مشاكل»، مضيفًا: «لذلك أنتهز فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى، عمرو دياب ومحمد منير، كل سنة وأنتم طيبين، قامات كبيرة في صناعة الموسيقي، تعلمنا منكم الكثير».

ويستعد الملحن عمرو مصطفى، لطرح أغنية جديدة مدتها دقيقة واحدة فقط عكس المألوف في الأغنيات الحالية، التي تصل مدتها الـ3 دقائق فأكثر.

ويحتفل الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ61، اليوم، إذ إنّه من مواليد 11 أكتوبر 1961، فيما حل عيد ميلاد محمد منير، أمس، إذ إنّه من مواليد 10 أكتوبر 1954.