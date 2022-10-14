عمرو مصطفى: «هروح الجامعات المصرية لاكتشاف 10 أصوات جديدة»

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه يعتبر مكتبه مصنعًا للموسيقى مضيفًا «الفترة الجاية إن شاء الله اللي هيغني الأغاني بتاعتي بقوة أنا هنتجهاله وهطلع 10 أصوات لمصر وهروح جامعات مصر كلها أشوف الأصوات الجديدة اللي فيها».

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أنه اكتشف سرا في الموسيقي يستطيع التحكم من خلاله في أي نوع من الموسيقى «اكتشفت سر في الموسيقى أقدر أتحكم بيه في أي نوع موسيقى وأقدر أعمل أي نوع موسيقي أرقص بيه أي حد وقدرت أوصل لبرمجة الموسيقى الحقيقة اللي أقدر أعمل بيها أغنية راقصة توصل للمستمع بطريقة صحيحة».

30 أغنية جديدة وأغنية كل أسبوع

وأشار عمرو مصطفى إلى أنه يتوصل للمواهب الجديدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حيث يكتب منشورات يسأل فيها عن مواهب في الكتابة والغناء.

وأوضح عمرو مصطفى أنه سيقدم 30 أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بمعدل أغنية كل أسبوع.