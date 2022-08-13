«فودة»: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التجلي الأعظم نهاية العام الجاري

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التجلي الأعظم الذي يقام بمدينة سانت كاترين نهاية العام الجاري، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن العام الماضي عن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى المدينة التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى عليه السلام.

وجرى اختيار المشروع وفقا لمعايير وزارة البيئة وقطاع المحميات، فهو أول مشروع صديق للبيئة ويحول مدينة سانت كاترين إلى مدينة خضراء لأن المدينة عبارة عن محمية طبيعية مليئة بالحيوانات والطيور والنباتات النادرة.

ملتقى الديانات السماوية الثلاث

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين فريدة عن باقي مدن العالم، فهي المدينة الوحيدة التي تعد ملتقى الديانات السماوية الثلاث، وتضم واحد من أقدم وأهم أديرة العالم، بالإضافة إلى أنها تضم أعلى قمة جبلية في مصر.

وتابع أن سانت كاترين تعتمد على رحلات اليوم والليلة الواحدة، وتقتصر زيارتها على صعود الجبل وزيارة الدير، بالرغم من أنها تضم وديان ومناطق ساحرة، موضحاً أن الرئيس السيسي أطلق مشروع التجلي الأعظم لإحياء فكرة مدينة التجلي وملتقى الأديان، خاصة إن المدينة تملك مقومات سياحية ودينية كثيرة.

وأوضح «فودة» أن المدينة عبارة عن محمية طبيعية، لذا جرى اختيار مشروعات التجلي بالتنسيق مع قطاع المحميات والآثار للحفاظ على الطابع الديني الأثري للمدينة، مقدما الشكر للجهاز المركزي للتعمير الذي ينفذ مشروع التجلي الأعظم طبقا لطبيعة المدينة.

مشروعات التجلي الأعظم صديقة للبيئة

المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وجه بضرورة مراعاة طبيعة المدينة في اختيار المشروعات من أجل المحافظة على ما تحويه سانت كاترين من كنوز لا مثيل لها في العالم، بحيث تكون المشروعات مناسبة للطبيعة، وتقدم منتجا سياحيا يضيف للمدينة قيمة بالإضافة إلى قيمتها السياحية.

وقال رئيس جهاز تعمير سيناء، إن المشروعات بالكامل التي يجري تنفيذها بمدينة سانت كاترين صديقة للبيئة، وروعي في تنفيذها طبيعة المدينة من حيث الجبال والهضاب والوديان، لذا جرى اختيار جزء كبير من مكونات المشروعات من الموجودة في المدينة، مثل الحجر الناري الذي يمتاز بالصلابة والقوة.

14 مشروعا في سانت كاترين

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن التجلي الأعظم هو أكبر مشروع ينفذه جهاز التعمير في تاريخ سانت كاترين منذ تحريرها، موضحا أن التجلي الأعظم عبارة إنشاء 14 مشروعا، أبرزها مركز الزوار والفندق الجبلي وساحة السلام وتطوير مدخل الدير والنزل البيئي الجديد.