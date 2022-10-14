الأوقاف تفتتح 20 مسجداً اليوم بعد إحلالها وتجديدها في المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، 20 مسجدًا، بينها 19مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل ليصل إجمالي ما تم افتتاحه بداية من يونيه 2022 حتى الآن 256 مسجدًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الأوقاف من المقرر افتتاح المساجد اليوم في حضور قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف في المحافظات وجاءت المساجد المقرر افتتاحها كالآتي:

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح

2. آل بعزق – الشناينة- صدفا

3. الخلايفة- مدينة ابنوب

4. أولاد علي صبره – القصير - القوصية

5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط

6. الشيخ علي – العوامر - ابنوب

7. الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير

9. الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان

10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ

12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف الدقهلية

13. التوحيد – ميت فارس – بني عبيد

14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد

15. النور – الخمسة – تمي الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية

16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

17. اللواحي - عزبة المحمدي - البستان

مديرية أوقاف المنيا

18. التوحيد – منشأة نيازي – مغاغة

مديرية أوقاف الغربية

19. الخليفة – إخناواي- مركز طنطا ثان

مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد