«الأوقاف» تنفق 33 مليون جنيه بالبر وخدمة المجتمع.. و22% أرباحا للهيئة في 3 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف، إنجازاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023، في مجال عمارة المساجد، والبر، وهيئة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاءت الإنجازات بحسب بيان من الأوقاف كالتالي:

في مجال عمارة المساجد:

أكدت وزارة الأوقاف في تقريرها، أنها عملت على مجموعة من الافتتاحات للمساجد الجديدة، إذ افتتحت 214 مسجدًا، منها 177 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و37 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير عدد 62 مسجدًا، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و40 مسجدًا صيانًة وتطويرًا، بإجمالي تكلفة 72.269.146 جنيهًا.

وأعلنت الوزارة، أنه تم فرش عدد (594) مسجدًا، بمساحة فرش تقدر بنحو (175438) مترًا مربعًا، من السجاد الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

مجال البر وخدمة المجتمع

وفي مجال البر وخدمة المجتمع، أكدت أنه تم صرف أكثر من 33 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

1- صرف (20) مليون جنيه للمتضررين من أزمة السيول بدولة السودان الشقيقة.

2- صرف (10) مليون جنيه لمبادرة «نور حياة».

3- توزيع (384) طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت الوزارة عن إقامة المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)"، وكان من أهم مخرجاته وثيقة القاهرة للاجتهاد.

كما تم تنفيذ (9) معسكرات تثقيفية للأئمة والمؤذنين والوافدين، وبلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (336.582) جنيهًا، كما تم صرف (1.668.700) جنيه لرعاية أكثر من (1227) طالبًا وافدًا من خلال المنح التي يوفرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

هيئة الأوقاف المصرية

وحققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ 22% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي متحصلات هيئة الأوقاف من إيراداتها عن الفترة من 1/7/2022م حتى 30/9/2022م، مبلغًا وقدره (444.366.928) جنيهًا، بزيادة قدرها (80.466.934) جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 22.1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 /2022م ، وبزيادة قدرها (128.982.179) جنيهًا، بنسبة قدرها (40.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.مرفق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهادوملحق صور