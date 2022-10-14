حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. درجة الحرارة العظمى 26

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحسنًا ملحوظًا عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، إذ عادت الشمس للسطوع مجددًا مع اعتدال درجات الحرارة، الأمر الذي جعل من شواطئ الإسكندرية مقصدًا للمواطنين خلال إجازة «ويك إند» منتصف أكتوبر الجاري.

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 26 درجة مئوية العظمى، و20 درجة مئوية الصغرى، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فيما بلغت سرعة الرياح 16 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم جزئيًا، إلا أنه يعد طقس جيد ليس حارًا أو باردًا.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية في منتصف أكتوبر

ونتج عن هذا الطقس، فرصة لذهاب المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية المتاحة للجميع في ظل انخفاض نسبة الإشغال بها، إذ لم تتجاوز نسب الإشغال 15% عدا شاطئ المندرة المجاني الذي يشهد إقبالاً كبيراً في أيام عطلة الأسبوع، وذلك بحسب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

الجلوس على الشواطئ أفضل خروجات الشتاء

وأضاف «رشاد» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تدعو المواطنين لقضاء عطلة مميزة على شواطئ الإسكندرية حتى وأن اكتفى المواطنون بالجلوس على الشواطئ دون النزول، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج النسبي مع فصل الخريف.