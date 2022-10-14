السياحة: إلغاء سفر الحاصلين على تأشيرة عمرة دون باركود البوابة المصرية

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن القانون المصري لا يمنع المواطنين المصريين من الحصول على تأشيرات العمرة من الجهات السعودية بشكل مباشر ورغم ذلك يحظر سفرهم لأداء العمرة إلا من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وتابع في تصريح لـ «الوطن»، أنه حال حصل مواطن مصري على تأشيرة عمرة من إحدى المنصات السعودية أو من خلال وكيل سعودي فإنه لن يٌسمح له بالخروج من المنافذ المصرية كونه غير حاصل على باركود البوابة المصرية للعمرة، موضحا أنه وفقا لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 فإن كافة رحلات العمرة للمواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر تتم فقط من خلال البوابة المصرية للعمرة.

البوابة المصرية للعمرة

وأضاف أن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة أنشئت خصيصا للحفاظ على حقوق المواطنين المصريين وضمان عدم تعرضهم للنصب أو اية مشكلات خلال أدائهم مناسك العمرة، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير عمل شركات السياحة الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة وفقا للقانون.

إلغاء سفر المواطنين للعمرة لعدم حصولهم على باركود بوابة العمرة

وأشار عزت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إلغاء سفر العديد من المواطنين الحاصلين على تأشيرات عمرة كون تلك التأشيرات لم تتم من خلال البوابة المصرية للعمرة حيث تم إعادة هؤلاء المواطنين من المطارات قبل ساعات من إقلاع طائراتهم، مطالبا المصريين بالسفر لأداء العمرة من خلال الجهات الشرعية والتي تكفل لهم كافة حقوقهم.

وأوضح أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن متوسط أسعار برامج العمرة حاليا يتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما، مشيرا إلى أن متوسط أسعار برامج العمرة 4 نجوم تتراوح بين 31 ألف و35 ألف جنيه.