مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي سائق مصرعه، قبل قليل، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكليو 75 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 75 اتجاه القاهرة، ما أدى إلى مصرع سائقها ونُقلت جثته إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «عماد محمد زغلول»، 41 سنة، مقيم كفر الدوار، سائق، ونقلت الجثة لمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.