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مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
10:02 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
مصرع شاب صعقا بالكهرباء - أرشيفية

مصرع شاب صعقا بالكهرباء - أرشيفية

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية سعيد عيسى التابعة لمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد وصول جثة شاب هامدة إلى المستشفى العام، صعق بالكهرباء داخل منزله بقرية سعيد عيسي، وجاري اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

تحديد هوية المتوفى 

بالانتقال والفحص تبين وفاة مصطفى عبده عيسى، 27 عاما، عامل ومقيم بمركز شبراخيت، وجرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمستشفي المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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بقلم إحسان شعبان