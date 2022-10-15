أسعار الفاكهة اليوم السبت 15-10-2022 في الأسواق المصرية

يساعد تناول الفاكهة بمختلف أنواعها في الحفاظ على صحة الجسد، والوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الفاكهة بشكل يومي، أجرت «الوطن» جولة صباحية لمعرفة الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وأعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت، الموافق 15 أكتوبر الحالي، كالتالي:

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و20 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

سعر كيلو التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة بالأسواق المحلية

ووفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن»، بشكل يومي سجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و35 جنيها، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر والأصفر 18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا، وسعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.