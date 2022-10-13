أسعار الفاكهة اليوم الخميس 13-10-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الخميس، ويبحث الكثير من الأهالي عن أصناف وأسعار الفاكهة المختلفة، إذ تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والألياف المفيدة، فهي تعمل على خفض الكولسترول وخفض القدرة على امتصاص الكربوهيدرات، كما تحتوي على فيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وتقدم «الوطن»، أسعار الفاكهة بالأسواق وسوق العبور وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بالأسواق والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة بالأسواق

سجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر والأصفر 18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البرقوق بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

اختلف سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

ترواح سعر كيلو الجوافة بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكاكا بين 7 و15 جنيهًا.

سجل سعر البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى بين 7 و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البلح بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلوالتفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و9 جنيهات.