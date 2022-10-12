أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة والتجزئة

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق نظرًا لتوافر المعروض وفق تصريحات تجار سوق العبور مؤكدين أن توافر السلع انعكس بشكل مباشر على استقرار السعر وسط إقبال على شراء الاحتياجات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وترصد بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور، وجاءت الأسعار كالتالي:

الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

الكاكا بين 7 إلى 15 جنيها.

البطيخ وزن الحبة من 4 إلى 10 كيلو بين 10 إلى 35 جنيها.

الخوخ المستورد بين 15 و25 جنيها.

المانجو بين 11 و15 جنيها حسب النوع.

البرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 8 إلى 10 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 8 جنيهات.

عنب كرمسن بين 4 و5.5 جنيه.

التفاح الأمريكي بين 23 إلى 29 جنيهًا.

التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

بطيخ الكيلو 15 جنيهًا.

كمثري خشابي بسعر 34 جنيها.

موز بلدي بسعر 27 جنيها.

أفوكادوا 100 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 30 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد بسعر 75 جنيهًا.

رمان 7 جنيهات.

كنتالوب 10 جنيهات.

بلح برجي 30 جنيها.

عنب أحمر 18 جنيها.

البرقوق الأحمر المستورد سعر 51 جنيهًا.

المانجو الزبدية 27 جنيها.

مانجو نعومي 30 جنيها.

مانجو عويسي 50 جنيها.

موز مستورد 48 جنيهًا.