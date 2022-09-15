ختام سباق الهجن بالعريش اليوم وتسجيل أسماء الفائزين في لوحة شرف

سلّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جوائز الفائزين في سباقات الهجن التي بدأت أمس حتى مساء اليوم، وجرى تسجيل أسماءهم في لوحة شرف المسابقات.

وقال "صبحي"، خلال تسليم الجوائز أن السباق استأنف نشاطه بعد توقف 12 عامًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد ترتيبات أخرى، على أن تكون هناك جوائز أكثر قيمة، بالإضافة إلى وضع أنشطة جديدة بالتنسيق مع أبناء القبائل العربية، وبناء دار ضيافة جديد على نفقة الوزارة.

30 شوطًا بالسباق

وقال عبدالله حائل، أحد أعضاء لجنة مسابقة الهجن بالاتحاد المصري للهجن، إنه أجرى 30 شوطًا بين المطايا، بما يقرب من 600 مطية بين أساسي واحتياطي من 15 قبيلة في سيناء والوادي الجديد والمحافظات الأخرى.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في كلمته إن السباق شهد زحامًا كبيرًا من الجماهير التي قبلت الدعوة لقضاء يومين من النزهة والمرح في متابعة السباق والأجواء الرائعة، قبل أيام من عودة الدراسة.

وتابع عمر القرم، أحد أفراد لجنة التحكيم، أن اليوم الأول شهد 8 أشواط، واليوم 22 شوطًا، وفازت كلا من قبيلة الإحيوات والحويطات والمعازة والسواركة والعليقات وجهينة والبياضية والترابين والمزينة وعيايدة، بالتبادل.

عودة السباق بعد توقف سنوات

وفازت قبيلة الإحيوات بعدد 7 أشواط من 30 شوطًا، وبحسب عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، فإن السباق عاد لمدينة العريش بعد توقف سنوات، والمرحلة المقبلة ستشهد تطورًا لرياضة الهجن، مضيفًا في حديثه لـ"الوطن"، أنه أدخل على السباق هذا العام تقنية الـVAR التي لم تكن في المسابقات الماضية.

وقال محمد الرويعي أحد منظمي السباق في العريش، إن المنطقة شهدت انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا، والسباق فتح باب الرزق للكثير من الباعة، مضيفا أن الوزير وعد بنباء فندق في المكان ومركز خدمات، ما سيعطي المكان قيمة كبيرة، ويعتبر مضمار غرب العريش هو الأفضل على مستوى الجمهورية من حيث المناخ والاتساع، والمضمار يقرب من مدينة العريش بأقل من 20 كيلو متر فقط غرب المدينة.