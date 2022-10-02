خبير يتوقع انفراجة في سوق السيارات قريبا: اشتروا الجديد وابتعدوا عن المستعمل

توقع خالد سعد، رئيس رابطة تجار السيارات، انفراجة في سوق السيارات خلال شهرين على الأكثر، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشكلة السيولة خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الأسبوع الماضي، لافتا إلى وجود شح في المعروض من السيارات حاليا، كما طالب من يريد الشراء بعدم اللجوء إلى المستعمل واقتناء سيارة جديدة.

سعد: من يرغب في شراء سيارة فعليه الانتظار

وأكد سعد، أنّ من يرغب في شراء سيارة عليه الانتظار، خاصة أنّ السوق يشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار، في ظل اختفاء السيارات الجديدة، والارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة التي وصلت إلى 70%، متابعا أنّ هذا الوضع لن يستمر طويلا.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أنّ أسعار السيارات المستعملة مرتفعة، ومن يرغب في شراء سيارة فالأفضل أن يدفع ما بجوزته كمقدم لسيارة جديدة، وتقسيط الباقي، متابعا: «معظم السيارات المستعملة الموجودة في السوق حاليا متهالكة وسعرها مرتفع وأغلبها لا يصلح للاستخدام».

الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات التي أعلنت عنها الدولة، حيث طرحت الحكومة مبادرة لإحلال السيارات التي تعمل بالوقود لتعمل بالغاز الطبيعي، وتتضمن الاستراتيجية تعريفة جمركية جديدة لتيسير الإفراج عن مكونات السيارات، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يكون مسؤولًا عن تعويض الصناعة.

وأشار إلى أنّه يمكن للمواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني من هنا لطلب إحلال السيارة، على أن يكون المتقدم للمبادرة حاصلا على رخصة قيادة مهنية سارية.