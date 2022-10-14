مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية فارس التابعة لمدينة كوم أمبو بأسوان، نتيجة لانفجار أحد إطارات السيارة ما أدى لانقلابها.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز كوم أمبو يفيد وقوع حادث سير ووجود متوفين ومصابين بنطاق المركز، ووصول ضحايا الحادث لمستشفى كوم أمبو المركزي.

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين انفجار الإطار الأمامي لسيارة ميكروباص ما أدى لانقلابها ومصرع 5 أشخاص وتم نقل جثثهم لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة، وإصابة 13 آخرين تم نقلهم للمستشفى المركزي لإسعافهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.