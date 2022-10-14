انطلاق معرض الكتاب القبطي مع احتفال الكنيسة بالذكرى العاشرة لتجليس البابا

أعلنت أسقفية الشباب عن انطلاق معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي في دورته العاشرة، خلال الفترة من يوم 15 نوفمبر حتى 25 بالشهر ذاته بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

ويشارك في هذا المعرض عدد من دور النشر بالأديرة بالإيبارشيات في مصر والمهجر. ويضم المعرض الكتب المتخصصة في أمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع، بالإضافة إلى كتب التراث وتعاليم الآباء.

احتفال الكنيسة بالذكرى العاشرة لتجليس البابا

وجاء إطلاق الأسقفية للمعرض، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس بطريركا على عرش الكنيسة.

وتحرص أسقفية الشباب على إقامة معرض الكتاب، كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

يذكر أن المعرض انطلق للمرة الأولى مع العيد الأول لتجليس البابا تواضروس.

اهتمام البابا بالتعليم

وجاء ذلك في إطار إهتمام البابا تواضروس بالتعليم والثقافة والذي ظهر بوضوح منذ توليه قيادة الكنيسة، فقد قام بتأسيس 8 مدارس، إلى جانب اهتمامه بالرسائل العلمية والبعثات، كما أنه وضع نظاما جديدا لسيمنارات المجمع المقدس.