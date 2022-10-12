البابا تواضروس: قداسة البطريرك الأنطاكي سيزورنا الأسبوع المقبل

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، لقاء مرتقب للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأسبوع المقبل، والذي يعقد بشكل دوري كل عامين.

جاء ذلك خلال ختام العظة الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي عقد مساء اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعن لقاء الآباء البطاركة قال قداسة البابا: «الأسبوع المقبل سيزورنا قداسة البطريرك الأنطاكي، مار أغناطيوس أفرام الثاني، وأيضًا الكاثوليكوس آرام وهو بطريرك الكنيسة الأرمنية، وهذا اللقاء يُسمى لقاء الثلاث آباء البطاركة في منطقة الشرق الأوسط في الكنائس الشقيقة».

وأضاف: «الكنائس الشقيقة هي التي نسميها oriental هي 6 كنائس في العالم، الأقباط والسريان والأرمن والأحباش والإريتريين والهنود، هذه هي الكنائس الشرقية القديمة، وسنتقابل نحن ثلاثة منهم».

تواضروس: ندرس علاقاتنا بالكنائس الأخرى خلال اللقاء

وأوضح:«وهي مقابلة تجرى مرة كل سنتين، نتبادل أخبار كنائسنا وندرس علاقاتنا بالكنائس الأخرى، ومناقشة الترتيب لاجتماع لبطاركة الكنائس الـ oriental الستة، وهذا لقاء مهم».

وأعرب قداسته عن ترحيبه باللقاء قائلًا: «ويُباركنا زيارة هؤلاء الآباء البطاركة، وفرصة طيبة أن نود بعضنا البعض، واللقاء من المفروض أن يتم مرة في القاهرة ومرة في بيروت ومرة في دمشق، ولكن نظرًا للظروف الحادثة في سوريا ولبنان لذلك يتم تكراره في القاهرة بعد أن توقف أثناء جائحة كورونا طوال السنتين الماضيتين».

توقف الاجتماع الأسبوعي للبابا

وأعلن قداسة البابا عن توقف مؤقت للاجتماع: «الأسبوع المقبل والذي يليه سيتوقف الاجتماع والموافق 19و 26 أكتوبر الجاري، وبنعمة ربنا نعود في أوائل نوفمبر».