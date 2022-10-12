البابا تواضروس خلال العظة الأسبوعية: الأب في الأسرة هو الرعاية والحماية

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبُثت عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا يعرف كلمة «أب»

استكمل البابا السلسلة التعليمية الجديدة «قاموس الزيجة»، وأشار إلى أهمية دور الأب في الأسرة المسيحية، ثم بدأ بتعريف لكلمة «أب» كرمز مهم في حياة الأسرة من خلال:

هو البداية، لأنه صاحب الخطوة الأولى في تكوين الأسرة، وهي خطوة مهمة ولها تأثيرها على مدار الحياة.

هو الرعاية، فهو كاهن الأسرة والمسؤول عن سلامتها الروحية، والكنيسة تنبهه في صلوات سر الزيجة بأن يحتوي أسرته، لأنه رأس الأسرة.

هو الحماية، والقدوة والنموذج الأول للأبناء عن صورة الله، والاعتبار الأول لهم ومن خلاله يفهمون الحياة.

صفات الأب المثالي

وأشار البابا إلى صفات الأب المثالي في الأسرة، إذ قال إنه صورة الاتضاع والحماية والحب والتقدير وهو المعلم والمؤدب.

السلسلة الثانية لتعليم الأسرة القبطية

وتُعد هذه السلسلة هي ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة»، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في الحلقة الأولى من السلسلة يوم 15 يونيو الماضي.