نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

نجحت البطلة المصرية نور الشربيني والمصنفة الثالثة عالميا على مستوى السيدات في حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقام منافستها في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري.

ونجحت نور، في التغلب خلال منافسات مباراة الدور ربع النهائي على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة، حيث أسفرت نتيجة الأشواط عن التالي: 11-7، 11-5، 11-5.

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