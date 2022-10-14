إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق الحي الإمارتي ببورسعيد

أصيب شاب في انقلاب دراجة نارية كان يقودها على طريق مساكن الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ اللإجراءات القانونية.

نقل المصاب إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، شاب يدعى محمد محمود شلبي، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الحي الإماراتي.

الحادث بسبب السرعة الجنونية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن إصابة الشاب بسبب أنه كان يقود دراجة نارية على طريق الحي الإمارتي بسرعة جنونية فانقلب بعد انفجار إطار الموتوسيكل، وسقط على رأسه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

رفع الموتوسيكل من نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع الدراجة النارية من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليها في إدارة مرور بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.