رئيس غرفة الإسكندرية: دعم المرأة ضرورة لنجاح التنمية الاقتصادية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن دعم المرأة في الاقتصاد في البحر الأبيض المتوسط قضية معلقة، مضيفا أنه على الرغم في التقدم في بعض الدول لا يزال دخل الفرد منخفض ولم يعد الوضع الدولي مواتيا كما كان في الماضي.

وأضاف «الوكيل» خلال فاعليات اليوم الثاني لمئوية الغرفة التجارية المصرية المقامة في مكتبة الإسكندرية: دعم المرأة ضرورة لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وضروري تحقيق تكافؤ الفرص مع تحديد استراتيجية، مشيرا إلى أنه يمكن لدعم المرأة إضافة 12 تيليريون دولار للناتج المحلي العالمي خلال 2025، وأن من ضمن مشكلات عدم دمج المرأة في الاقتصاد الأعراف الثقافية وعدم المساواة والتي تؤثر على النساء في مجتمع الأعمال.

دور المرأة مهم لتحقيق أهداف التكامل

وأشار إلى أن دور المرأة مهم في تحقيق أهداف التكامل الإقليمية، موضحا أن التمسك بتقاليد عفا عليها الزمن أمر سهل لكنه يقتل الابتكار، وأن التغير أمر لابد منه، متابعا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أولوية حتمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي لأن الازدهار يعتمد على دمج المرأة في جميع النواحي الاقتصادية.

وتابع «الوكيل»، أن ممكن للمرأة بعد أزمة كورونا المشاركة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

اليوم الأول الاحتفالية تضمن جلستين

وبدأت فاعليات مئوية الغرفة التجارية أمس الخميس بحضور أحمد الوكيل، وعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.

وتضمن اليوم الأول جلستي مواجهة الغرف التجارية للأحداث والتغيرات العالمية، وتغيير المناخ قمة القطاع الخاص.