تحرير 36 محضرا تموينيا وضبط 150 كيلو لحوم فاسدة في حملة بالمنوفية

أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، شن حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة والجزارة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط 150 كم لحوم بلدية ومجمدة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية مكبرة

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى أنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا على المحلات التجارية والجزارة بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل، وتم تحرير محضرين أحدهما محل جزارة بناحية عرب الرمل لممارسة النشاط بدون ترخيص وعرضه لحوم منتهية الصلاحية، والآخر ضد صاحب هايبر بأجهور الرمل لممارسة النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة وعرضه أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر مخالفات

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، حملة مفاجئة للمرور على المنشآت الغذائية بنواحي المركز، وذلك بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة، وتم تحرير 5 محاضر لمخالفة الاشتراطات البيئية، و6 محاضر أمن صناعي، و5 عدم إعلان أسعار، وكذا تحرير 4 محاضر عدم تقديم تقرير الدفاع المدني، و4 عدم وجود شهادات صحية، و5 عدم وجود اشتراطات صحية، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، فيما تم إعدام لحوم ودواجن بدون مستندات دالة.

وأفادت رئيس الوحدة المحلية للباجور عن شن حملة مكبرة بنطاق المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة جميع الاعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهي ترخيصها في التوقيتات المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيتم استمرار عمل اللجنة المشكلة في المرور الميداني على كافة الشوارع والميادين والمحلات العامة لإنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

تكثيف الحملات على المنشآت التجارية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على المحلات التجارية وأماكن بيع السلع والمنتجات وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة، وذلك لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة.