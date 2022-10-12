ضبط 21 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة

ضبطت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، 21 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة، وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم .

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين

واكد محافظ الجيزة علي التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 24 محضر حيال المخالفين ،

وأضاف أنه تم تحصين عدد " 42239" رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية وذبح 11772 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي .

رفع 500 طن لجميع المخلفات الصلبه والقمامه

فيما نفذ مجلس مدينة ابوالنمرس في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات لتحسين مستوي النظافة حملات مكبرة لتحسين مستوى النظافه بطريق المنصوريه ورفع 500 طن لجميع المخلفات الصلبه والقمامه واستعدال النيو جيرسي كما تم رفع كفاءة النظافه ورفع المخلفات الصلبه من الطريق والنقط داخل القريه للأرتقاء بمستوى النظافه والتجميل بقطاع شبرامنت بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.