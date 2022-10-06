ضبط أجنبي بحوزته طني لحوم فاسدة أثناء توريدها لمطعم شهير بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول، والمدير المسؤول عن المصنع له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس.

وضبط المتهمان لإدارتهما المصنع دون ترخيص، وحيازتهما كميات من «اللحوم، والدواجن» مجهولة المصدر دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه ليغش المستهلكين.

1.535 طن دواجن

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1.535 طن دواجن – 610 كيلو جرامات لحوم مجمدة – 340 طن زيت – 9 أطنان أرز – طن سكر - 2.500 طن دقيق – طن حمص – طني نشا – 680 كيلو جرام طحينة، وجميعها مجهولة المصدر.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.