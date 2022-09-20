ضبط 1666 قضية تموينية متنوعة في حملة مكبرة لـ«الداخلية» بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1666 قضية تموينية متنوعة من بينها:-

ضبط 2 قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 4٫888 طن «زيت طعام – مسلى – مكرونة»، و478 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 108٫980 طن «دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف» - 12556عبوة سجائر، وكذا 712 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 18 قضية دقيق مدعم «تصرف، تجميع» – 73 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 104 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 22 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 21 قضية توقف عن الإنتاج – 474 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات 13٫100 طن دقيق بلدى مدعم – 114 بطاقة ذكية – ماكينة صرف خبز، وكذا ضبط 27 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3٫990 طن «سكر – أسمدة» مدعمة –168600 لتر مواد بترولية – 4000 رغيف بلدى مدعم - 393 إسطوانة بوتاجاز، بحجم مضبوطات بلغت 131٫458 طن – 12556 عبوة سجائر – 168600 لتر «مواد بترولية» – 4000 رغيف بلدى مدعم – 393 إسطوانة بوتاجاز – 114 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز، كان أبرزها الآتي:

ضبط 11 طن «دقيق أبيض»

ضبط 11 طن «دقيق أبيض» معبأة داخل شكائر بدون بيانات، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية الدقيق الأبيض بمحافظة الجيزة.

ضبط 10,325 طن «سكر حر – سمسم – فول سوداني» معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 5 أطنان «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 90300 لتر «سولار – بنزين92، 80» قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملة مكبرة بنطاق مديرية أمن القليوبية

كما اضطلعت الإدارة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة بنطاق مديرية أمن القليوبية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمنتجات المغشوشة والمقلدة ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين، والتي أسفرت عن ضبط 129 قضية بإجمالي مضبوطات60,061 طن، و23909 عبوات، 64124 قطعة.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 6 قضايا بمضبوطات بلغت 187 قطعة «20 قطعة صوتية – 86 قطعة ضوئية – 81 ملصقا».

ضبط 20700 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات، غير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القليوبية.

ضبط 2 طن «أسماك مجمدة» معبأة داخل عبوات بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 120 طن «مخللات»

ضبط 120 طن «مخللات» مستلزمات إنتاج وتحت التجهيز معبأة داخل براميل بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وكذا 1200 عبوة مخللات «منتج نهائى» مدون عليها علامات تجارية وهمية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة المنوفية.

ضبط 17 طن دهانات معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الدهانات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر» والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 53 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 23415 عبوة «سجائر» مختلفة الأنواع – 140000 قطعة.