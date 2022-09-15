مواعيد قطارات (طنطا - القاهرة) اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

قطارات سكك حديد (طنطا - القاهرة) من أهم خطوط السكك الحديدية، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لأن سكة حديد طنطا وسط الدلتا، وتربط بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والوجه القبلي.

مواعيد قطارات طنطا القاهرة.. تذكرة الركوب

ويتطلع البعض من راغبي السفر إلى معرفة مواعيد قطارات طنطا القاهرة قبل الخروج من منزلهم، لاختيار الموعد المناسب، وترصد السطور التالية، مواعيد القطارات المتجهة من مدينة طنطا إلى محافظة القاهرة، حسب ما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وناشدت الركاب الاحتفاظ بالتذكرة لحين الخروج من محطة الوصول.

قطار 922 مكيف مقرر قيامه الساعة 5:43 صباحا ويقف بمحطات بركة السبع، بنها، القاهرة وصول 6:50 صباحا.

قطار 196 مكيف تحيا مصر مقرر قيامه الساعة 5:43 صباحا ويقف بمحطة بنها، القاهرة، وصول 7 صباحا.

قطار 88 مكيف مقرر قيامه الساعة 6:33 صباحا، وصول القاهرة 7:35 صباحا.

مواعيد القطارات

قطار 944 مكيف تحيا مصر مقرر قيامه الساعة 7 صباحا، ويقف بمحطات بركة السبع، قويسنا، بنها، وينتهي بشبرا الخيمة، وصول 8:13 صباحا.

قطار 928 مكيف مقرر قيامه الساعة 7:42 صباحا، مقرر وصول القاهرة 8:50 صباحا.

قطار 32 تهوية مقرر قيامه الساعة 8:50 صباحا، ويقف بمحطات بركة السبع، قويسنا بنها، وينتهي بشبرا الخيمة وصول الساعة 10:5 صباحا.

قطار 208 مكيف مقرر قيامه الساعة 8:43 صباحا، وصول القاهرة 9:45 صباحا.

قطار 1008 تهوية مقرر قيامه الساعة 9:18 صباحا، ويقف بمحطة بنها، وصول القاهرة الساعة 10:25 صباحا.

قطار 930 مكيف مقرر قيامه الساعة 10:10 صباحا، ويقف بمحطة بنها، وصول سكك حديد مصر في القاهرة الساعة 11:25 صباحا.