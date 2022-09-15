رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مواعيد قطارات (طنطا - القاهرة) اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

كتب:

رفيق محمد ناصف
08:51 ص | الخميس 15 سبتمبر 2022
مواعيد قطارات طنطا القاهرة الخميس 15 سبتمبر 2022

مواعيد قطارات طنطا القاهرة الخميس 15 سبتمبر 2022

قطارات سكك حديد (طنطا - القاهرة) من أهم خطوط السكك الحديدية، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لأن سكة حديد طنطا وسط الدلتا، وتربط بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والوجه القبلي.

مواعيد قطارات طنطا القاهرة.. تذكرة الركوب 

ويتطلع البعض من راغبي السفر إلى معرفة مواعيد قطارات طنطا القاهرة قبل الخروج من منزلهم، لاختيار الموعد المناسب، وترصد السطور التالية، مواعيد القطارات المتجهة من مدينة طنطا إلى محافظة القاهرة، حسب ما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وناشدت الركاب الاحتفاظ بالتذكرة لحين الخروج من محطة الوصول.

قطار 922 مكيف مقرر قيامه الساعة 5:43 صباحا ويقف بمحطات بركة السبع، بنها، القاهرة وصول 6:50 صباحا.

قطار 196 مكيف تحيا مصر مقرر قيامه الساعة 5:43 صباحا ويقف بمحطة بنها، القاهرة، وصول 7 صباحا.

قطار 88 مكيف مقرر قيامه الساعة 6:33 صباحا، وصول القاهرة 7:35 صباحا. 

مواعيد القطارات

قطار 944 مكيف تحيا مصر مقرر قيامه الساعة 7 صباحا، ويقف بمحطات بركة السبع، قويسنا، بنها، وينتهي بشبرا الخيمة، وصول 8:13 صباحا.

قطار 928 مكيف مقرر قيامه الساعة 7:42 صباحا، مقرر وصول القاهرة 8:50 صباحا.

قطار 32 تهوية مقرر قيامه الساعة 8:50 صباحا، ويقف بمحطات بركة السبع، قويسنا بنها، وينتهي بشبرا الخيمة وصول الساعة 10:5 صباحا.

قطار 208 مكيف مقرر قيامه الساعة 8:43 صباحا، وصول القاهرة 9:45 صباحا.

قطار 1008 تهوية مقرر قيامه الساعة 9:18 صباحا، ويقف بمحطة بنها، وصول القاهرة الساعة 10:25 صباحا.

قطار 930 مكيف مقرر قيامه الساعة 10:10 صباحا، ويقف بمحطة بنها، وصول سكك حديد مصر في القاهرة الساعة 11:25 صباحا.

اقرأ المزيد:

سكك حديد مصر .. اعرف خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

كامل الوزير: افتتاح محطة سكك حديد مصر ببشتيل في ديسمبر المقبل

«سكك حديد مصر» تحذر المواطنين من تطبيقات حجز التذاكر المزيفة

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن سكك حديد مصر.. الأقدم بالشرق الأوسط وأفريقيا

استشاري طرق: القطار الكهربائي السريع الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر
بقلم رفيق محمد ناصف