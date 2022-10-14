قصص 7 معلمين توفوا خلال أول أسبوعين بالدراسة في 6 محافظات

لم يتوقف الحزن على فراق المعلمين خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، فبعدما شهدت أول أيام الدراسة وفاة 6 معلمين أثناء الطابور أو أثناء التوجه إلى المدرسة، كان آخرهم مدير مدرسة في القليوبية، شهد الأسبوع الثاني إصابات ووفيات لمعلمين جدد.

وفاة مدير مدرسة في القليوبية

كان آخر حالات وفاة المعلمين التي شهدتها مدراس مصر مؤخرا، هي وفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية بكفر شكر بالقليوبية، والذي أصيب بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي، وتوفي أثناء محاولة إنقاذ حياته، فيما خيمت حالة من الحزن الشديد على الطلاب والمدرسين وتحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء كبير لتقديم واجب العزاء في مدير مدرستهم.

وفاة معلمة ومعلم في كفر الشيخ

وسجلت محافظة كفر الشيخ حالتي وفاة لمعلمين، أولهما كان لمعلمة بمدرسة مطوبس الثانوية، ولقيت مصرعها في حادث أثناء توجهها إلى المدرسة، وسط حزن شديد من زملاءها، وثاني الحالات بكفر الشيخ هي وفاة إبراهيم عبدالوهاب، المعلم بمدرسة بيلا الثانوية للبنات، والذي توفي أثناء إلقاء كلمته في كابور الصباح عن ذكرى المولد النبوي.

وفاة مدرس في المنيا

وأثناء شرح المنهج داخل الفصل توفي أحمد غريب، معلم الإنجليزي بمدرسة برمشا في محافظة المنيا، وسط حزن شديد من الطلاب الذين انهاروا من البكاء حزنا على وفاته، والذي وصفه زملاؤه بحسن الخلق ومحبة الجميع، ولا يتأخر عن أي طالب يطلب مساعدته، أو مدرس جديد يطلب دعمه.

وفاة معلم أثناء طابور الصباح في سيناء

وشهدت محافظة شمال سيناء، وفاة محمد حسن، المعلم بمدرسة رمانة، أثناء طابور الصباح في أول يوم دراسي، حيث تحدث عن انتصارات أكتوبر وتوفي بعدها بدقائق، وخيم الحزن على أصدقاء المعلم الراحل، والذين طالبوا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مصرع معلمة أثناء ذهابها للمدرسة

وفي محافظة سوهاج، توفيت المعلمة «زينب. م» في حادث سير أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء واجبها، واتخذت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في سوهاج الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.

ممر شرفي لجنازة مدرس في دمياط

وودع طلاب مدرسة السعدية البحرية بدمياط، في ممر شرفي وجنازة مهيبة، عبدالجواد البليهي، المدرس الذي توفي إثر إصابته بجلطة خلال اليوم الدراسي، وسط انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات بأن يتغمد الله معلم الأجيال بالرحمة والمغفرة.