وفاة معلم بأزمة قلبية داخل مدرسة في المنيا

توفى معلم لغة إنجليزية، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تواجده داخل الفصل بمدرسة قرية برمشا للتعليم الأساسي، التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وجرى نقله لأقرب وحده صحية، وتبين وفاته قبل وصوله، إثر هبوط في الدورة الدموية.

توفى داخل الفصل

وقال المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المعلم توفى أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وهو يؤدي رسالته، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف الوفاة.

فيما كشف مسؤول بإدارة العدوة التعليمية، أن معلم لغة إنجليزية يدعي «أحمد» 51 عامًا، أُصيب بأزمة قلبية أثناء مباشرة عمله وأداء رسالته داخل الفصل الدراسي، بمدرسة قرية برمشا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة العدوة التعليمية، وجرى نقله علي إثرها إلى الوحدة الصحية بنفس القرية، وتبين أنه فارق الحياة، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وأوضح أن المتوفى جرى نقله إلي منزله، وإخطار الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإتخاذ اللازم، فيما سادت حالة من الصدمة بين المعلمين وتلاميذ المدرسة لوفاة المعلم بشكل مفاجئ، في الوقت الذي وصل إلى المدرسة في الصباح بحاله جيدة، ولم تظهر عليه علامات الإعياء، وتوافد عدد كبير من زملاء المعلم وتلاميذه إلي منزله للمشاركة في تشيع جنازته.