حالات سقوط حضانة الأم عن طفلها.. منها الإدمان وعدم تنفيذ حكم الرؤية

تعد دعاوى الحضانة صاحبة المشهد الأكثر شهرة داخل محاكم الأسرة، وتنظر بشكل شبه يومي أمام خبراء التسوية، ويحاولون الوصول لحل يكون في مصلحة الصغار، لفض النزاع بين الأب والأم، وهناك من يتفق على رعاية الطفل بشكل متساوٍ رغم الانفصال، ليهيئوا له جوا أسريا لا يؤثر على حياته بعد الانفصال، ورغم ذلك حدد القانون حالات تسقط الحضانة عن الأم، توضحها «الوطن» خلال هذا التقرير، حسبما قال علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

متي تسقط الحضانة عن الأم

قال «حمودة» أن القانون يقصد بالحضانة تلبية حقوق الصغير بشكل كامل في الرعاية خلال فترة اعتماده على أحد آخر، لتوفير جو آمن يليق به، وبعد أن كانت حضانة الأب في المرتبة 16، أصبحت حضانته في المرتبة الـ 4، وتنتقل له عندما تسقط حضانة الأم بسبب عدم توافر أي شرط من الشروط التي حددها القانون، وفي بعض الأحيان يتقدم الأب لحصوله على حضانة صغاره، لكن بشرط أن يقدم للمحكمة سببا يلغي حضانتها ويثبته لنفسه، فضلًا عن أن يكون جديرا برعايتهم.

وأضاف أنه حال أثبت الأب إدمان الأم أو إقبالها على تعاطي المخدرات أو احتساء الكحوليات تسقط حضانتها، وأعطى القانون الأب الحق في طلب نقل حضانة الصغار، حال زواج الأم، ويمكن نقلها لجدتهم من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنقل لأم الأب ثم لأخت الأم، ثم لأخت الأب، وأيضًا سفر الأم الحاضنة يعتبر سببًا لطلب الأب لحضانة الصغار، ليقدم مستندا يفيد بأنها غير متفرغة لرعايتهم، أو أن السفر يمنعه من رؤيتهم ويمنعه من حقه القانوني في ذلك.

حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية

وأشار المحامي إلي أنه يحق للأب أن يلجأ لإسقاط الحضانة عن الأم، بشكل مؤقت، حال امتنعت عن تنفيذ حكم رؤيته لأطفاله دون غير حق أو عذر يبرر ذلك، ويتم نقلها لمن يلي الأم فب ترتيب الحضانة، وحالة رفعه لدعوى يكون أمام القاضي أكثر من قرار، وهو أما يطلب من الأم بتنفيذ حكم الرؤية وإنذارها بذلك، أما يحكم بنقل الحضانة لمن يليها، وذلك يكون بصفة مؤقتة، أما يكن له الحق في إسقاط الحضانة عنها بشكل نهائي.

تخيير الأبناء بعد السن القانوني

وشرح «حمودة» أن سن الحضانة ينتهي ببلوغ الذكر عند 15 عاما، وحضانة الفتاة حتى الزواج، وبعدها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن يتم تخييرهم بين البقاء مع الأم أو أن ينتقلوا لحضانته.