جامعة الدول العربية تكشف تفاصيل الاحتفال بيوم البيئة العربي

قال الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية، إنّ يوم البيئة العربية يمثل اليوم الذي شه صدور قرارات الدورة الأولى لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، واحتفالا بهذه المناسبة تم اعتبار يوم 14 أكتوبر هو يوم البيئة العربي، موضحًا أن المجلس تأسس سنة 1987م أي منذ 35 عاما وهدفه تنسيق المواقف العربية فيما يتعلق بالشأن البيئي.

المجلس يختار شعارا للاحتفال بيوم البيئة العربي

وأضاف مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد: «المجلس يختار كل سنة شعارا للاحتفال بيوم البيئة العربي، وتم اختيار شعار معا للتعافي الأخضر هذا العام»، ففي العام الماضي كانت تعاني الدول من أزمة جائحة كورونا وترتب على الأزمة توقف الإنتاج والحياة إلى حد كبير بالنسبة لدول العالم.

الطريق الأفضل من خلال الاعتماد على أشياء كثيرة منها الوقود

وتابع مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية: «كان أمام دول العالم طريقين، إما التعافي المعتاد من حيث العودة للإنتاج بشكل ملوث للبيئة ويكون هناك نمط إنتاجي واستهلاكي أو ان التعافي أخضر، أي لا يضر البيئة ولا يؤثر عليها، وهو الطريق الأفضل من خلال الاعتماد على أشياء كثيرة منها الوقود والموضوعات الخاصة بالنفايات وطريقة الإنتاج وأنماط الانتاج المستخدمة وعدم إهدار الموارد».

وأكد أنّ الجامعة العربية تعمل على توحيد الرؤى في الشأن البيئي، بحيث يتم الاتفاق عليها بين وزراء البيئة في الدورة السابقة، وأن يكون الاحتفال هذه السنة بعنوان «معا للتعافي الأخضر»، مشددًا على أن المنطقة العربية من أكثر دول العالم تضررا بالتغيرات المناخية.

وأوضح أنّ الأسبوع المقبل سيشهد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء البيئة، وعادة ما يكون منتصف أكتوبر، وسيكون من 16 إلى 20 أكتوبر، مشيرا إلى أنّ أحد أهم البنود المعروضة على اجتماع وزراء البيئة العرب هو التحضير لـ«كوب 27»، والتحضير يتم من قبل استضافة مصر لها.