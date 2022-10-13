سياحة الغوص: 38 مركزا التحقوا بـ «جرين فينز» للحفاظ على البيئة البحرية

قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن أعضاء 38 مركزًا للغوص ويخوت السفاري، التحقوا ببرنامج «جرين فينز»، بما يحقق أهداف الحفاظ على الحياة البحرية والموارد الطبيعية في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية في بيان صحفي اليوم إن الغرفة تحتفل باعتماد أول 3 مدربين في الشرق الأوسط وأفريقيا مؤهلين لتدريب مدققين لبرنامج «جرين فينز»، للحفاظ على الحياة البحرية، لافتة إلى أن وجود 3 مدربين مؤهلين يعد إنجازًا عظيمًا يعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأشارت إلى أن عمليات تأهيل مدققين جدد ببرنامج جرين فينز وصلت بإجمالي عدد المدققين إلى 12 مدققًا على مستوي الجمهورية، موضحة أن تلك الخطوة تساهم في تعزيز وتسهيل إجراءات التحاق المنشآت السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالبرنامج.

«جرين فينز» برنامج بيئي لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية

وأشارت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إلى أن برنامج جرين فينز هو برنامج بيئي لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من منظمة الأمم المتحدة للبيئة من خلال مؤسسة «ريف ورلد»، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مبادرة «دمج وصون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي للتنمية المستدامة»، والذي تم إطلاقه في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وزارة البيئة في أكتوبر 2019.

أهداف البرنامج

وأوضحت الغرفة أن البرنامج يهدف إلى حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة للتشجيع على سياحة بحرية مستدامة، وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دولياً وتطبيق هذا البرنامج من خلال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.