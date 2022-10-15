كيفية التعامل مع السخانات والبوتجازات في الشتاء.. «لا تلجأ لعمالة غير متخصصة»

مع اقتراب دخول فصل الشتاء يتزايد معدل استهلاك الغاز الطبيعي بشكل كبير، وذلك بسبب استخدام سخانات المياه بالمنازل.

ونشرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاز) التابعة لوزارة البترول، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للتعامل الآمن مع الغاز الطبيعي، مثل كيفية الاستخدام الآمن لسخانات الغاز الطبيعي في المنازل، في فصل الشتاء.

سخانات الغاز

وأوضحت «تاون جاز» أنه مع اقتراب دخول فصل الشتاء وازدياد معدلات الاستهلاك، واستخدام الغاز الطبيعي بصورة وشكل أكبر، يجب اتباع إجراءات السلامة والأمان في استخدام جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع الحرص على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، حيث تدعو وزارة البترول إلى ذلك بشكل دوري للحرص على سلامة المواطنين.

وسائل الأمان للسخانات والبوتجازات في المنازل

وتابعت وزارة البترول عبر فيديو على صفحة شركة «تاون جاس» التابعة لها، على موقع «فيس بوك»، أنها تنصح بضرورة الحرص على التهوية الجيدة على وجه العموم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما أصدرت المزيد النصائح والتوصيات للمواطنين تتمثل في عدم اللجوء إلى غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل بأماكن السكن، كما أوصت بعدم إغلاق المداخن والهوايات، لا سيما عند استخدام الدفايات أو التدفئة بالفحم أو السخانات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وزارة البترول

وأشارت إلى أنه في حالة انقطاع المياه يجب غلق محبس الغاز أو محبس المياه المتصل بالسخان، كما حذرت وزارة البترول أنه في حالة حدوث أعطال يجب على المواطنين الحذر وعدم العبث بمهمات الغاز الطبيعي أو الاستعانة بالعمالة غير المتخصصة، وسرعة التواصل مع طوارئ الغاز برقم 129، والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن حزمة من الارشادات والنصائح التي أصدرتها وزارة البترول عبر الشركة التابعة لها مع اقتراب فصل الشتاء.