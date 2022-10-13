فاروق فلوكس: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يزيد من قوتها عالميًا

أعرب الفنان فاروق فلوكس، عن سعادته البالغة باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة 27 للتغيرات المناخية في نوفمبر المُقبل، بمُشاركة 40 ألفًا بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك دول، من مختلف دول العالم، واصفًا ذلك بقوله: «شيء عظيم جدًا».

مصر حريصة على إنقاذ الكرة الأرضية من مخاطر التلوث

وقال فاروق فلوكس، لـ«الوطن»، إنّ تلك الاستضافة تؤكد على حرص واهتمام الحكومة المصرية، بمستقبل الكرة الأرضية والحفاظ عليها من التلوث والانبعاثات الخطرة وغيرها: «أشجع أي فكرة تُسهم في إنقاذ الكرة الأرضية من مصائب المناخ».

جملة حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً لم تعد موجودة

وتابع «جملة حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً، كانت قديمة، لم تعد تمتاز بها مصر بسبب التغييرات المُناخية»، مُعربًا عن آماله بقوله: «نرجع الحياة لطبيعتها، قبل ما ننتهي، ويا ريت ننفذ التوصيات اللي هيخرج بها المؤتمر».

ويرى فاروق فلوكس أنّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ بحضور رؤساء وزعماء دول، يُشير إلى حجم الاستقرار والأمان التي تنعم به الدولة المصرية، «سيُزيد من قوة مصر عالميًا، ويُسهم في تنشيط السياحة وكلّ شيء».

مؤتمر المناخ، ينتظره العالم لمواجهة ومعالجة مشكلات المناخ، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.